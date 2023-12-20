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        Vali Sezer: Selimiye Camisi'ndeki restorasyon 2024'te tamamlanacak

        EDİRNE Valisi Yunus Sezer, Selimiye Camisi'nde 2025 yılı olarak hedeflenen restorasyon çalışmalarının 2024 yılında tamamlanacağını belirterek, "Firmayla yaptığımız değerlendirmelerde 2024 yılında bitirilmesi için biraz hızlandırıldığını belirtiyorlar. İnşallah 2024 yılında tamamlanacak" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 14:28 Güncelleme: 20.12.2023 - 14:30
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        Vali Sezer: Selimiye Camisi'ndeki restorasyon 2024'te tamamlanacak
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        EDİRNE Valisi Yunus Sezer, Selimiye Camisi'nde 2025 yılı olarak hedeflenen restorasyon çalışmalarının 2024 yılında tamamlanacağını belirterek, "Firmayla yaptığımız değerlendirmelerde 2024 yılında bitirilmesi için biraz hızlandırıldığını belirtiyorlar. İnşallah 2024 yılında tamamlanacak" dedi.

        Edirne'de yıllık ziyaretçi sayısı 1 milyonu geçen, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camisi'nde, 25 Kasım 2021'de başlanan restorasyon çalışmalarına devam ediliyor. Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği caminin bir bölümü ziyarete ve ibadete açık tutulurken, Edirne Valisi Yunus Sezer, restorasyon çalışmalarının hızla sürdüğünü söyledi. Sezer, çalışmalarla ilgili yüklenici firmayla yaptıkları görüşmelerde 2025 yılı olarak hedeflenen restorasyon bitiminin, tahmin edilenden önce 2024 yılında sonlanacağını belirtti.

        `HEM SELİMİYE HEM TARİHİ SARAYIN İHYASIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR´

        Kentte hem Selimiye Camisi'nin, hem de Edirne Sarayı'nın ihyasıyla ilgili çalışmaların hızla sürdüğünü söyleyen Vali Sezer, "Hem Selimiye hem de tarihi sarayın ihyasıyla ilgili çalışmalar son derece hızla devam ediyor. Selimiye'de 2025 yılında restorasyonun bitirilme tarihi olarak gösteriliyor ama bizim buradaki yüklenici firma da çok güzel çalışıyor. Firmayla yaptığımız değerlendirmelerde bunun öne çekilebileceği, 2024 yılında bitirilmesi için biraz hızlandırıldığını belirtiyorlar. İnşallah 2024 yılında tamamlanacak" diye konuştu.

        Tarihi caminin minareleriyle ilgili çalışmalarda sona gelindiğini dile belirten Sezer, "Orada 3 minare bitti, kalıpları söküldü, dördüncü minare ile ilgili çalışma yapılıyor. Yine içerideki el işleriyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Çok hızlı bir şekilde Selimiye devam ediyor. Umudumuz şu ki; 2024 yılında tamamlanması yönünde" ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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