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        Edirne'de sis etkili oldu

        EDİRNE'deetkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi, 20 metreye kadar düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 12:12 Güncelleme: 21.12.2023 - 12:15
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        Edirne'de sis etkili oldu
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        EDİRNE'deetkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi, 20 metreye kadar düştü.

        Kentte, sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Şehrin simgelerinden Selimiye Camisi başta olmak üzere tarihi eserler, sis ile kaplandı. Sis nedeniyle görüş mesafesi, yer yer 20 metreye kadar düştü. Bazı noktalarda trafikte aksamalar yaşandı. Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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