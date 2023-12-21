Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Otomobilden geri adımla kurtulan yaya, motosikletin çarpması ile öldü

        EDİRNE'deyolun karşısına geçmek isterken gelen otomobili fark edip, geri adım atan Süleyman Ak'a, aynı yöndeki motosiklet çarptı. Kazada Ak (73) hayatını kaybetti, sürücü S.B. yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 12:14 Güncelleme: 21.12.2023 - 12:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobilden geri adımla kurtulan yaya, motosikletin çarpması ile öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE'deyolun karşısına geçmek isterken gelen otomobili fark edip, geri adım atan Süleyman Ak'a, aynı yöndeki motosiklet çarptı. Kazada Ak (73) hayatını kaybetti, sürücü S.B. yaralandı.

        Kaza, önceki gün Şükrüpaşa Mahallesi İlhami Ertem Caddesi'nde meydana geldi. Süleyman Ak, yolun karşısına geçmek için çıktığı sırada bir otomobilin hızla geldiğini görüp, geri adım attı. Bu sırada Ak'a, aynı yönden gelen S.B. yönetimindeki motosiklet çarptı. Kazayı görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ak, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne; motosikletli S.B. ise Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Ak, yaşamını yitirdi. Öte yandan kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Süleyman Ak'ın gelen aracı görüp, duraksayarak geri adım attığı, ardından aynı yönden gelen motosikletin Ak'a çarptığı görüldü. Motosikletli S.B. ile Ak'ın kazanın etkisiyle yola savrulma anları da görüntülere yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Edirne'de sis etkili oldu
        Edirne'de sis etkili oldu
        Edirne'de yoğun sis etkili oluyor
        Edirne'de yoğun sis etkili oluyor
        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı
        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı
        Edirne Valisi Sezer projeleri değerlendirdi
        Edirne Valisi Sezer projeleri değerlendirdi
        Atatürk'ün, Edirne'ye gelişinin 93. yıl dönümü kutlanıyor
        Atatürk'ün, Edirne'ye gelişinin 93. yıl dönümü kutlanıyor
        Edirne Valisi Sezer'den Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin yıl dönümü mesajı
        Edirne Valisi Sezer'den Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin yıl dönümü mesajı