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        Bulgar turistlerin Edirne'deki yılbaşı rezervasyonları düştü

        YILBAŞINA sayılı günler kala 2024'e Edirne'de girmek isteyen Bulgar ve Yunan turistlerin, bu yıl eğlence mekanlarındaki rezervasyonlarında geçen yıla oranla düşüş oldu. Kentte mekan işleten Ferşit Güngör, "Geçen sene yüzde 100 iken rezervasyonlar, bugün baktığımızda yüzde 60-70'lerde diyebiliriz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 09:53 Güncelleme: 25.12.2023 - 09:55
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        Bulgar turistlerin Edirne'deki yılbaşı rezervasyonları düştü
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        YILBAŞINA sayılı günler kala 2024'e Edirne'de girmek isteyen Bulgar ve Yunan turistlerin, bu yıl eğlence mekanlarındaki rezervasyonlarında geçen yıla oranla düşüş oldu. Kentte mekan işleten Ferşit Güngör, "Geçen sene yüzde 100 iken rezervasyonlar, bugün baktığımızda yüzde 60-70'lerde diyebiliriz" dedi.

        Edirne'de, döviz kuru farkı nedeniyle iğneden ipliğe tüm ihtiyaçlarını kentten karşılayan Bulgar ve Yunan turistler, yılbaşını da burada geçirmek için eğlence mekanlarında şimdiden yer ayırtmaya başladı. Yeni yıla günler kala rezervasyonlar geçen seneye oranla düştü. İşletmeciler azalışın nedeninin ise özellikle et ve alkollü içkilere gelen zamlardan kaynaklandığını dile getirdi.

        Edirneli restoran işletmecisi Ersan Sivrikaya, iş yerine şu anda sadece 30 kişilik Bulgar grubunun rezervasyon yaptığını söyleyerek, "Şu anda dükkanımızın kapasitesi 250 kişi olmasına rağmen 100 kişilik bir doluluğumuz var. Bulgaristan gelen kişi sayısı olarak da 8 masa, yani 30-35 kişilik bir grubumuz var. Daha bir hafta gibi bir süre var. Bu süre içinde de devam edecektir rezervasyonlar. Geçen seneye göre kıyasladığımızda düşüşler var. Düşüşlerin sebepleri ekonomik. Et ve alkol fiyatları çok etkiledi bu durumu. Hatta bizim 'Kendi içkini getir' konseptimiz kapsamında, fiyatı pahalı bulan bazı Bulgar müşterilerimiz, kendi içkilerini getiriyorlar. Ama geçen seneye göre bariz bir düşüş var diyebiliriz" diye konuştu.

        'GEÇEN YIL DAHA FAZLA TURİST REZERVASYONU VARDI' 

        Bir önceki yılbaşında daha fazla rezervasyon aldıklarını söyleyen işletme sahibi Yağmur Islattı Aydın da "Geçen yıla oranladığımızda özellikle turist sayımızda rezervasyonlarda düşüş yaşıyoruz. Geçen sene özellikle Bulgar turistleri çok daha fazla ağırlamıştık, artık yılbaşına 1 hafta kaldı ama turist sayımızın az olduğunu söyleyebilirim. Yarı kapasite doluyuz şu an ve ağırlıklı olarak Edirneli misafirler var. Geçen yıl bu dönemde daha fazla turist rezervasyonu vardı" dedi.

        Yoğunluğun özellikle son 1 ayda azaldığına şahit olduklarını belirten Aydın, "Edirne'nin en bilinen turistik caddesinde olduğumuz için zaten turist odaklı çalışıyoruz. Sadece yılbaşı için söyleyemem, son 1 ayda turist azalmasını tüm esnaf hissediyoruz. Benim tahminim artık enflasyon onları da etkiledi. Biz her ne kadar zamlara dirensek de artık bazı noktada pahalı gelmeye başladık bence turistlere" diye konuştu.

        'DOLULUK YÜZDE 60'LARDA'

        Kentte eğlence mekanı işleten Ferşit Güngör de "Sınıra yakın bir bölge olduğu için eğlence için burasını tercih edebiliyorlar ama rezervasyonlara baktığımızda önceki yıllardan daha az olduğunu görüyoruz bu yıl. Fiyat artışlarından dolayı olduğunu tahmin ediyoruz, çünkü birçok üründe artış oldu. O nedenle geçen senelere göre biraz daha az. Geçen sene yüzde 100 iken rezervasyonlar, bugün baktığımızda yüzde 60-70'lerde diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

        Edirne'de otel işleten Metin Şişoğlu ise "Yılbaşında doluluk oranı şu anda yüzde 80 civarında. Müşteri kapasitemizin çoğunluğu Bulgar ağırlıklı ve çoğu eğlenmek için geliyorlar. 1 ay önceden rezervasyonlar başladı ve yüzde 80'e ulaştı rezervasyonlar. Fiyatlar onlara göre daha uygun geldiği için Edirne'yi tercih ediyorlar" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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