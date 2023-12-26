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        Edirne'de sis etkili oldu

        EDİRNE´de, sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 10:53 Güncelleme: 26.12.2023 - 10:55
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        Edirne'de sis etkili oldu
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        EDİRNE´de, sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. 

        Edirne, sabah saatlerinden itibaren yoğun sisin etkisi altına girdi. Hava sıcaklığının 8 derece olduğu kentte sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Kentin simgelerinden Selimiye Camisi başka olmak üzere tarihi eserler sisle kaplandı. Trafikte araçlar ilerlemekte güçlük yaşarken, polis ekipleri önlem aldı. Sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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