Edirne'de sis etkili oldu
EDİRNE´de, sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.
EDİRNE´de, sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.
Edirne, sabah saatlerinden itibaren yoğun sisin etkisi altına girdi. Hava sıcaklığının 8 derece olduğu kentte sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü. Kentin simgelerinden Selimiye Camisi başka olmak üzere tarihi eserler sisle kaplandı. Trafikte araçlar ilerlemekte güçlük yaşarken, polis ekipleri önlem aldı. Sisin ilerleyen saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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