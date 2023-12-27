Yunanistan'a kaçmak isteyen 8 terör şüphelisi yakalandı
EDİRNE'de son 3 gün içerisinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 terör örgütü şüphelisi, gözaltına alındı.
EDİRNE'de son 3 gün içerisinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 terör örgütü şüphelisi, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 3 gün içerisinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen 1'i PKK/KCK, 7'si de FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 8 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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