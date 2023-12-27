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        Edirne'de 25 milyon lira değerinde kaçak araç motoru ile yedek parça ele geçirildi

        EDİRNE'dejandarmanın düzenlediği 5 ayrı operasyonda piyasa değeri 25 milyon lira olan gümrük kaçağı araç motoru ile yedek parça ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 11:02 Güncelleme: 27.12.2023 - 11:05
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        Edirne'de 25 milyon lira değerinde kaçak araç motoru ile yedek parça ele geçirildi
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        EDİRNE'dejandarmanın düzenlediği 5 ayrı operasyonda piyasa değeri 25 milyon lira olan gümrük kaçağı araç motoru ile yedek parça ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gümrük kaçakçılığına yönelik 5 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda piyasa değeri 25 milyon lira olan çeşitli marka ve model araçlara ait 353 motor ile 319 yedek parça ele geçirildi. Operasyonlarda 4 şüpheli, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 4 şüpheli, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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