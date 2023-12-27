Edirne'de 25 milyon lira değerinde kaçak araç motoru ile yedek parça ele geçirildi
EDİRNE'dejandarmanın düzenlediği 5 ayrı operasyonda piyasa değeri 25 milyon lira olan gümrük kaçağı araç motoru ile yedek parça ele geçirildi.
EDİRNE'dejandarmanın düzenlediği 5 ayrı operasyonda piyasa değeri 25 milyon lira olan gümrük kaçağı araç motoru ile yedek parça ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında gümrük kaçakçılığına yönelik 5 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda piyasa değeri 25 milyon lira olan çeşitli marka ve model araçlara ait 353 motor ile 319 yedek parça ele geçirildi. Operasyonlarda 4 şüpheli, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından 4 şüpheli, yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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