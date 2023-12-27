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        Edirne'de şehitler için yürüyüş düzenlendi

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Ülkü Ocakları Keşan İlçe Başkanlığı organizasyonunda toplanan vatandaşlar, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde hain saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK'ya tepki gösterildi, 12 şehit için anna düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 20:57 Güncelleme: 27.12.2023 - 21:00
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        Edirne'de şehitler için yürüyüş düzenlendi
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        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Ülkü Ocakları Keşan İlçe Başkanlığı organizasyonunda toplanan vatandaşlar, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde hain saldırılar düzenleyen terör örgütü PKK'ya tepki gösterildi, 12 şehit için anna düzenlendi.

        Ülkü Ocakları Keşan İlçe Başkanlığı´nca terör saldırılarında şehit olan askerleri anmak ve teröre tepki göstermek amacıyla yürüyüş düzenlendi. Keşan Kent Müzesi önünde başlayan yürüyüşe, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, MHP Keşan İlçe Başkanı Adnan İnan ve çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüşe katılanlar 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' ve 'Ne mutlu Türküm diyene' sloganları atarak, ellerinde Türk bayrakları taşıdı.

        'TÜRK EVLATLARININ BU FEDAKARLIĞI SAYESİNDE BU GÜNLERE GELDİĞİMİZ UNUTULMAZ BİR GERÇEKTİR'

        Ülkü Ocakları Keşan İlçe Başkanı Yiğit Yamalı, Alparslan Türkeş Meydanı´nda yaptığı açıklamada, "1071 Malazgirt Savaşı ile bu toprakları vatan yapmak için bin yıldır kanımızla suluyoruz. Bin yıldır milyonlarca vatan evladı Türklük için bu dini yüceltmek için gözünü kırpmadan en vahşi ve azılı düşmanın karşısına çıkıp canlarını hiçe sayarak savaşmışlardır. Türk evlatlarının bu fedakarlığı sayesinde bugünlere geldiğimiz unutulmaz bir gerçektir. Yüce kitabımızda övgüyle bahsedilen şehitlerimizi sayılardan ibaret görmek aziz hatıralarına hakarettir. Nitekim bir şehit hem bir kardeş hem bir abi hem bir evlat hem bir eş hem bir sevgilidir hem iyi bir komşu hem iyi bir dost diye tanımlayan milletimizin kanayan yarası halini almış kutsalımızdır. Bu toprakları vatan yapmak uğruna bayraklaşmış tüm şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Hastanede şifa bekleyen gazilerimize acil şifalar diliyorum" dedi.

        Yürüyüşte bulunanlar daha sonra İki Minareli Çarşı Camii´nde şehitler için okutulan mevlide katıldı.

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