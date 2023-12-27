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        Takla atıp, çay ocağının camekanına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

        EDİRNE'de sürücüsünün kontrolünü kaybederek takla atan otomobil önce park halindeki bir araca ardından çay ocağının camekanına çarparak ters döndü. Sürücü Ersin Ç. yaralanırken, çay ocağının önünde oturan vatandaşlar otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 21:20 Güncelleme: 27.12.2023 - 21:25
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        Takla atıp, çay ocağının camekanına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        EDİRNE'de sürücüsünün kontrolünü kaybederek takla atan otomobil önce park halindeki bir araca ardından çay ocağının camekanına çarparak ters döndü. Sürücü Ersin Ç. yaralanırken, çay ocağının önünde oturan vatandaşlar otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

        Kaza, akşam saatlerinde  Eski İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Ersin Ç. yönetimindeki 22 DAF 778 plakalı otomobil, Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı yakınında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle savruldu. Takla atan otomobil, park halindeki başka bir otomobile daha sonra da cadde üzerindeki bir çay ocağının camekanına çarparak ters döndü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ersin Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        `2 SANİYEYLE KURTULDUM'

        Kaza anında çay ocağının önünde oturan Ertan Bayuk, otomobilin altında kalmaktan 2 saniyeyle kurtulduğunu söyledi. Bayuk, "Ben burada tatlı yiyordum. Araba uçarak geldi, kendimi içeriye atmasam ben de altında kalıyordum. Aşırı hızlıydı. İlk biz yardım ettik, kapıları açtık. Kaza yapan arkadaşı dışarı çıkarttık. Ambulans geldi, ben de 2 saniyeyle kurtuldum, verilmiş sadakamız varmış" dedi. 

        Park halindeki aracın sahibi Umut Ördek ise takla atan aracın çok hızlı olduğunu kaydetti. Ördek, "Takla atarak geldi, arabalara vurdu. O sırada simit almaya gidiyordum. Çok hızlı geliyordu. Her şey çok ani oldu" diye konuştu. 

        Polisin, kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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