Takla atıp, çay ocağının camekanına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı; kaza anı kamerada (2)

KAZAKAMERADA

Edirne´de sürücüsünün kontrolünü kaybederek takla atan otomobil önce park halindeki bir araca ardından çay ocağının camekanına çarparak ters döndü. Sürücü Ersin Ç.´nin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki otomobil, park halindeki otomobile çarpıp, takla atarak önce çay ocağının camekanına ardından da karşı yönden gelen minibüse çarparak duruyor.

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