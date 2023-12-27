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        Takla atıp, çay ocağının camekanına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı; kaza anı kamerada (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 22:17 Güncelleme: 27.12.2023 - 22:20
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        Takla atıp, çay ocağının camekanına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı; kaza anı kamerada (2)
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        KAZAKAMERADA

        Edirne´de sürücüsünün kontrolünü kaybederek takla atan otomobil önce park halindeki bir araca ardından çay ocağının camekanına çarparak ters döndü. Sürücü Ersin Ç.´nin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki otomobil, park halindeki otomobile çarpıp, takla atarak önce çay ocağının camekanına ardından da karşı yönden gelen minibüse çarparak duruyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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