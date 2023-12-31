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        Edirne'de 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü

        EDİRNE'ninKeşan ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücü Öner Karapınar (42) ile yanındaki arkadaşı Sami Sazlı (41), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 10:16 Güncelleme: 31.12.2023 - 10:20
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        Edirne'de 2 otomobil çarpıştı: 2 ölü
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        EDİRNE'ninKeşan ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücü Öner Karapınar (42) ile yanındaki arkadaşı Sami Sazlı (41), hayatını kaybetti.

        Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Mecidiye köyü sahilinde meydana geldi. Öner Karapınar yönetimindeki 22 FB 651 plakalı otomobil, Tuz Gölü Taşkın Koruma Tesisi'ni geçtikten sonraki virajda karşı yönden gelen Ö.K. idaresindeki 34 AVC 646 plakalı otomobil ile çarpıştı. Öner Karapınar ile yanındaki arkadaşı Sami Sazlı araçta sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karapınar ve Sazlı, kurtarılamadı. Ö.K. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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