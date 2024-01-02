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        Sevgilisinin eski erkek arkadaşını bıçaklayan şüpheli tutuklandı

        EDİRNE'deyılbaşı kutlamasında sevgilisinin eski erkek arkadaşı Y.K. (27) ile araya giren K.D.'yi bıçaklayarak yaralayan Oğuzhan Kurt (22), yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 13:01 Güncelleme: 02.01.2024 - 13:05
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        Sevgilisinin eski erkek arkadaşını bıçaklayan şüpheli tutuklandı
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        EDİRNE'deyılbaşı kutlamasında sevgilisinin eski erkek arkadaşı Y.K. (27) ile araya giren K.D.'yi bıçaklayarak yaralayan Oğuzhan Kurt (22), yakalanıp, tutuklandı.

        Olay, yılbaşı gecesi bir gece kulübünde meydana geldi. E.Y.A. (23), sevgilisi Oğuzhan Kurt ile gittiği yılbaşı kutlamasında eski erkek arkadaşı Y.K. ile karşılaştı. Oğuzhan Kurt ile Y.K. arasında çıkan tartışma, gece kulübü dışına taştı. Kurt, Y.K.'yı göğüs ve sağ kasığından bıçakladı, kavgayı ayırmaya çalışan K.D. ise elinden yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Y.K. ve K.D., sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Y.K.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Öte yandan polis ekiplerince yakalanan Oğuzhan Kurt, işlemleri sonrası tutuklandı.

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