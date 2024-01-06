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        Edirne'nin güneyi için 'kuvvetli fırtına' uyarısı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 14:37 Güncelleme: 06.01.2024 - 14:40
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        Edirne'nin güneyi için 'kuvvetli fırtına' uyarısı (2)
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        MARMARA'NINBATISI İÇİN 'KUVVETLİ YAĞIŞ' UYARISI

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nin batısı için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, yarın sabahın ilk saatlerden itibaren Marmara'nın batısı (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) çevrelerinde kuvvetli sağanak ile yer yer gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi. Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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