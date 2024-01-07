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        Edirne ve Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar; çatılar uçtu (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 18:19 Güncelleme: 07.01.2024 - 18:20
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        Edirne ve Tekirdağ'da kuvvetli rüzgar; çatılar uçtu (2)
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        KEŞAN'DASAĞANAK ETKİLİ OLDU

        Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarısının ardından Edirne´nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

        Hava sıcaklığının 13 derece olduğu Keşan'da, öğleden sonra aniden yağmur bastırdı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Ana yollarda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçak altlarına ve pasaj girişlerine sığındı. Yağışın aralıklarla devam etmesi beklenirken, yetkililer olası su baskınlarına karşı ilçe halkını uyardı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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