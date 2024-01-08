Marmara´nın batı ve orta kesimlerine 'fırtına' uyarısı METEOROLOJİGenel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi´nin batı ve orta kesimleri için fırtına uyarısı yaptı.

METEOROLOJİGenel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi´nin batı ve orta kesimleri için fırtına uyarısı yaptı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren bölgenin batı ve orta kesimlerinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova ile Kocaeli´nin Darıca, Gebze, Çayırova, Dilovası, Körfez ve Karamürsel İlçelerinde) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Açıklamada, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.