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        Marmara´nın batı ve orta kesimlerine 'fırtına' uyarısı

        METEOROLOJİGenel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi´nin batı ve orta kesimleri için fırtına uyarısı yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 14:25 Güncelleme: 08.01.2024 - 14:30
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        Marmara´nın batı ve orta kesimlerine 'fırtına' uyarısı
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        METEOROLOJİGenel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi´nin batı ve orta kesimleri için fırtına uyarısı yaptı.

        MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren bölgenin batı ve orta kesimlerinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Yalova ile Kocaeli´nin Darıca, Gebze, Çayırova, Dilovası, Körfez ve Karamürsel İlçelerinde) kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesinin  beklendiği bildirildi. Açıklamada, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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