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        Trakya'da kar yağışı ve kuvvetli rüzgar (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 16:20 Güncelleme: 09.01.2024 - 16:25
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        Trakya'da kar yağışı ve kuvvetli rüzgar (3)
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        KEŞAN'DAKAR KÜREME VE TUZLAMA ÇALIŞMASI

        Edirne'nin Keşan ilçesinde etkili olan kar yağışı aralıklarla sürüyor. Hava sıcaklığının eksi 2 dereceye düştü; yollarda yer yer buzlanma yaşandı. Belediye ekipleri, ulaşımda aksama olmaması için sokak ve caddelerde kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı. İl Özel İdaresi ekipleri de 7 araç ve 9 personel ile köy yollarında kar küreme çalışması yürütüyor. Ekipler, yağışın etkili olduğu ilçeye bağlı Altıntaş, Gökçetepe, Sazlıdere, Pırnar ve Koruklu köylerinde çalışmalarını sürdürüyor.

        Keşan'da kar yağışının sabah saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor. Soğuk ve rüzgarlı havanın etkili olduğu kent merkezinde ise hava sıcaklığının gece saatlerinde eksi 4 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Yetkililer, yollarda buzlanmaya karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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