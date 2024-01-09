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        Asker uğurlama konvoyunda av tüfeğiyle havaya ateş açan şüpheli yakalandı

        EDİRNE´nin Keşan ilçesinde asker uğurlama konvoyunda otomobilin `sunroof´ kısmından av tüfeğiyle havaya 4 el ateş eden C.S., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 17:00 Güncelleme: 09.01.2024 - 17:05
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        Asker uğurlama konvoyunda av tüfeğiyle havaya ateş açan şüpheli yakalandı
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        EDİRNE´nin Keşan ilçesinde asker uğurlama konvoyunda otomobilin `sunroof´ kısmından av tüfeğiyle havaya 4 el ateş eden C.S., polis tarafından yakalanarak, gözaltına alındı.

        Olay, dün saat 20.00 sıralarında İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Caddede asker uğurlama konvoyunda seyreden E.Y. yönetimindeki otomobilde yolcu olarak bulunan C.S., `sunroof´ bölümünden ruhsatsız av tüfeğiyle havaya 4 el ateş etti. İhbar üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, otomobili bularak, durdurdu. Araç sürücüsü E.Y. ve havaya ateş açan C.S., gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada 1 ruhsatsız av tüfeği ile 1´i dolu 4´ü boş 5 fişek ele geçirildi. E.Y., emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.S. ise çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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