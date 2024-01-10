Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Trakya'da kar, yerini soğuk havaya bıraktı

        TRAKYA'yı dün etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 14:33 Güncelleme: 10.01.2024 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Trakya'da kar, yerini soğuk havaya bıraktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TRAKYA'yı dün etkili olan kar yağışı, yerini soğuk havaya bıraktı.

        Trakya'da dün etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle, bugün Edirne'nin Keşan, Uzunköprü, İpsala ve Enez ilçeleri ile Tekirdağ'ın Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı, Saray, Hayrabolu, Süleymanpaşa, Şarköy, Muratlı ve Ergene ilçelerinde okullarda eğitime ara verildi. Hava sıcaklığı Edirne'de gece eksi 4, gündüz eksi 3, Tekirdağ'da gece eksi 5, gündüz eksi 3 ve Kırklareli'de gece eksi 6, gündüz ise eksi 5 derece olarak ölçüldü. Tekirdağ'da ise sabah saatlerinde etkili olan kar öğleden sonra durdu. Kentin büyük bölümü beyaza büründü. Yüksek kesimlerde 10 santimi aşan kar nedeniyle Karayolları ve belediye ekipleri, temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.

        Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 4 dereceye düştüğü Edirne'de, süs havuzları dondu, işe gitmek için yollara koyulanlar ve esnaf zor anlar yaşadı. Şehrin bazı cadde ve sokaklarında ise yollarda buzlanma meydana geldi. Sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Balıkçı esnafının bulunduğu Balıkpazarı Caddesi'nde esnaf tenekelerin içine attıkları tahta parçalarıyla ısındı. Meteoroloji verilerine göre soğuk havanın hafta boyunca sürmesi bekleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sürücüler dikkat! Trafikte yol kesmişti! İşte verilen ceza!
        Sürücüler dikkat! Trafikte yol kesmişti! İşte verilen ceza!
        Epstein belgelerinde şok 'kaset' iddiası
        Epstein belgelerinde şok 'kaset' iddiası
        Bonucci için flaş paylaşım!
        Bonucci için flaş paylaşım!
        Prof. Dr. Naci Görür, 2 depremi değerlendirdi!
        Prof. Dr. Naci Görür, 2 depremi değerlendirdi!
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Gemide kazan patladı! Türk mühendisin feci ölümü
        Gemide kazan patladı! Türk mühendisin feci ölümü
        Sacha Boey'a PSG kancası!
        Sacha Boey'a PSG kancası!
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek
        Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek
        Minibüs markete daldı! Öğrenciler dehşeti yaşadı
        Minibüs markete daldı! Öğrenciler dehşeti yaşadı
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Metrobüs arızası üst geçide yansıdı
        Metrobüs arızası üst geçide yansıdı
        Bardaktan boşanır gibi yağdı! Bir günde doluluk oranı ne kadar arttı?
        Bardaktan boşanır gibi yağdı! Bir günde doluluk oranı ne kadar arttı?
        Ti'ye aldılar
        Ti'ye aldılar
        Ekvador'da çete lideri hapishaneden kaçtı: Ülke karıştı!
        Ekvador'da çete lideri hapishaneden kaçtı: Ülke karıştı!
        Lüks rezidansta kanlı gece! Şule'yi otoparkta öldürdü!
        Lüks rezidansta kanlı gece! Şule'yi otoparkta öldürdü!
        10 maddede Togg'un yeni modeli: T10F
        10 maddede Togg'un yeni modeli: T10F
        Kripto varlık düzenlemesi son aşamada
        Kripto varlık düzenlemesi son aşamada
        Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı
        Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı
        2024’te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
        2024’te ne kadar vergi ödeyeceğiz?

        Benzer Haberler

        Edirne'de "Kendini Bilmek Gazze'yi Anlamak" konulu söyleşi yapıldı
        Edirne'de "Kendini Bilmek Gazze'yi Anlamak" konulu söyleşi yapıldı
        Trakya Birlik Başkanı Kırbiç, kuraklığın ayçiçeği üretimini olumsuz etkiled...
        Trakya Birlik Başkanı Kırbiç, kuraklığın ayçiçeği üretimini olumsuz etkiled...
        Edirne'nin bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi
        Edirne'nin bazı ilçelerinde kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi
        Edirne Valisi Sezer'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
        Edirne Valisi Sezer'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
        Asker uğurlama konvoyunda av tüfeğiyle havaya ateş açan şüpheli yakalandı
        Asker uğurlama konvoyunda av tüfeğiyle havaya ateş açan şüpheli yakalandı
        Edirne Valisi Sezer'den 10 Ocak İdareciler Günü mesajı
        Edirne Valisi Sezer'den 10 Ocak İdareciler Günü mesajı