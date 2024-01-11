Yunanistan'a kaçmak isteyen 10 terör şüphelisi yakalandı
EDİRNE'de son 2 gün içerisinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 terör örgütü şüphelisi, gözaltına alındı.
EDİRNE'de son 2 gün içerisinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 10 terör örgütü şüphelisi, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 2 gün içerisinde Yunanistan'a kaçmak isteyen 1'i PKK/KCK, 9'u da FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 10 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
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