Edirne'de iki grup arasında silahla kavga: 1 yaralı EDİRNE'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle vurulan Y.B. (18) yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı.

EDİRNE'de, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle vurulan Y.B. (18) yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Şükrüpaşa Mahallesi´ndeki Vali Fahri Yücel İlkokulu önünde meydana geldi. İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Z.D. (18), yanında bulunan pompalı tüfekle Y.B.´yi ayak bileğinden vurdu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan Y.B., sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Polis, pompalı tüfekle ateş eden ve silahla birlikte yakalanan Z.D.´nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.