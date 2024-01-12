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        Meriç Nehri'nde 2 metre, 70 kilo yayın yakaladılar

        EDİRNE'de amatör balıkçılar, Meriç Nehri'nde 71 kilo ağırlığında 2 metre boyunda yayın balığı avladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 13:28 Güncelleme: 12.01.2024 - 13:30
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        Meriç Nehri'nde 2 metre, 70 kilo yayın yakaladılar
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        EDİRNE'de amatör balıkçılar, Meriç Nehri'nde 71 kilo ağırlığında 2 metre boyunda yayın balığı avladı.

        Kentte Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde oturan amatör balıkçılar Murat Bilat (41) ve Tunay Zülka (33) Türkiye ile Yunanistan sınırını oluşturan Meriç Nehri'nde tekneleriyle balık avına çıktı. Balıkçıların attıkları ağa büyük bir yayın balığı takıldı. Balığı teknelerine alıp kıyıya çıkaran balıkçılar, yaptıkları ölçümde yayının 71 kilo ağırlığında ve 2 metre boyunda olduğunu belirledi. Balıkçılar, yakaladıkları yayını oturdukları mahallenin meydanına götürüp sergiledi. Mahalleli de balığı cep telefonuyla görüntüledi.

        Balıkçı Murat Bilat, 20 yıldır Meriç Nehri'nde balık avladığını belirterek, "Balığı gördüğümüzde şaşırdık. Bu kadar büyük balık beklemiyorduk. Birden görünce arkadaşımla balığı çıkarmaya çalıştık. Ağda dolanmıştı. Kıpırdayamadı. Biz de hemen heyecanla kayığın içine çıkardık. 68-70 kilogram civarında bir yayın balığı. Bu heyecanımızı herkes görsün diye oturduğumuz mahallenin meydanında sergilemek istedik. Burada fotoğraf çekilenler oluyor" dedi.

        Bilat ile Zülka, balığı kilosu 100-150 lira arasında fiyatla satacaklarını belirtti.

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