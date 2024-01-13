Yeni doğan kuzularını dondurucu soğuktan korumak için kazak giydirdi HAVA sıcaklıklarının geceleri sıfırın altında eksi 6 dereceye kadar düştüğü Edirne'de, besici Ali Tamer Kuday, yeni doğan kuzularına soğuktan korunmaları için kazak giydirdi. Daha önce soğuk nedeniyle bir yavruyu kaybettikleri için bu yönteme başvurduklarını söyleyen Kuday, "Üstlerine kazak ördük. Şimdi korumaya aldık, sağlıklı ve sıhhatliler" dedi.

HAVA sıcaklıklarının geceleri sıfırın altında eksi 6 dereceye kadar düştüğü Edirne'de, besici Ali Tamer Kuday, yeni doğan kuzularına soğuktan korunmaları için kazak giydirdi. Daha önce soğuk nedeniyle bir yavruyu kaybettikleri için bu yönteme başvurduklarını söyleyen Kuday, "Üstlerine kazak ördük. Şimdi korumaya aldık, sağlıklı ve sıhhatliler" dedi.

Edirne'de küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ali Tamer Kuday, gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü kentte yeni doğan kuzularını korumak için farklı bir yönteme başvurdu. Gece eksi 6, gündüz ise 4 dereceyi bulan sıcaklıklarda bir yavru kuzusunu kaybeden Kuday, sonrasında doğan 2 yeni yavru için ailesine kazak ördürttü. Kazakları yavrulara giydiren Kuday, bundan sonra doğacak yavrular için de aynı yöntemi kullanacağını söyledi. Ahırında 19'u kuzu toplam 100 küçükbaş hayvana bakan Kuday, soğuk havaların yeni doğan yavruları çok etkilediğini söyledi. Kuday, "Kış mevsiminde kuzulamaya başlayan koyunlarımızın doğumları bazen soğuk döneme denk geliyor. O soğuk dönemde ilk kuzunun doğduktan sonraki ilk 24 saati çok önemli. Neden önemli? Anasının karnında sıcak ortamdan birden buz gibi soğuk bir ortama çıkıyor ve şok geçirebiliyor. Biz de o yüzden onları korumak amaçlı üstlerine böyle bir çözüm bulmaya çalıştık. Ablam kazak ördü, bir parçamız da vardı, üstüne geçirdik, koruma sağlıyoruz" dedi.

'İKİ GÜNLÜK OLDULAR, TEHLİKEYİ ATLATTILAR'

Soğukların ilk başladığı dönemde bir yavruyu kaybettiklerini anlatan Kuday, "İlk dönemde soğuktan dolayı bir kuzumuzu kaybettik yeni doğduğunda. Çok ani bir soğuk geçişi oldu. Havalar birden soğumaya başladı. O soğuklarda bir kuzumuzu kaybettik ve biz de böyle bir çözüm bulduk. Üstlerine kazak ördük. Şimdi korumaya aldık, sağlıklı ve sıhhatliler. Kuzular şu an iki gün oldu, tehlikeyi atlatmış durumdalar. Bugün yarın soğukların gitmesini bekleyeceğiz, bittiğinde bu kazakları üstlerinde artık kendileri de istemeyecekler zaten" diye konuştu.

Kuzularını daha sağlıklı şekilde ısıtabilmeleri için ahırlarının bulunduğu bölgeye elektrik altyapısı da istediklerini dile getiren Kuday, "Bölgemizde elektrik altyapısı yok. O yüzden de biraz sıkıntı çekiyoruz. Böyle bir çözüme başvurduk zaten, elektrik olmadığı için. Yetkililerden bölgemize elektriğin sağlanması, altyapının kurulmasını temenni ediyoruz. Çünkü birçok hayvan işletmesi var bu bölgede" ifadelerini kullandı.