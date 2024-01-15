Edirne'de gümrük kaçağı 2 bin 730 süs eşyası ile 43 dondurulmuş deniz ürünü ele geçirildi EDİRNE'dedurdurulan Bulgaristan plakalı otomobilde gümrük kaçağı 2 bin 730 süs eşyası takı ile 43 dondurulmuş deniz ürünü ele geçirildi.

EDİRNE'dedurdurulan Bulgaristan plakalı otomobilde gümrük kaçağı 2 bin 730 süs eşyası takı ile 43 dondurulmuş deniz ürünü ele geçirildi.

Edirne Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol noktasında şüpheli bir otomobili durdurdu. Bulgaristan plakalı araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı 2 bin 730 süs eşyası takı ile 43 dondurulmuş deniz ürünü ele geçirildi. Gümrük kaçağı malzemelere el konulurken, Bulgaristan uyruklu sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.