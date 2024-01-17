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        Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 terör şüphelisi yakalandı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 19:13 Güncelleme: 17.01.2024 - 19:13
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        Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 terör şüphelisi yakalandı (2)
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        Edirne´de, son 2 gün içerisinde Yunanistan'a kaçmaya çalışırken İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alınan terör örgütü PKK/KCK şüphelileri M.D.K. ve M.A.Ö. ile DHKP/C şüphelisi F.S. ve FETÖ/PDY şüphelisi B.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.D.K., F.S. ve B.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, M.A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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