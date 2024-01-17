Yunanistan'a kaçmak isteyen 4 terör şüphelisi yakalandı (2)
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Edirne´de, son 2 gün içerisinde Yunanistan'a kaçmaya çalışırken İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alınan terör örgütü PKK/KCK şüphelileri M.D.K. ve M.A.Ö. ile DHKP/C şüphelisi F.S. ve FETÖ/PDY şüphelisi B.Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.D.K., F.S. ve B.Y. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, M.A.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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