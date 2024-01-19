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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi 3 eski emniyet müdürü tutuklandı

        EDİRNE'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken güvenlik güçlerinin yakaladığı FETÖ/PDY şüphelisi 3 eski emniyet müdürü, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 11:25 Güncelleme: 19.01.2024 - 11:30
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        Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi 3 eski emniyet müdürü tutuklandı
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        EDİRNE'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken güvenlik güçlerinin yakaladığı FETÖ/PDY şüphelisi 3 eski emniyet müdürü, tutuklandı.

        Güvenlik güçleri, Meriç ilçesi Alibey köyündeki 1'inci derece askeri yasak bölgedeki kontrollerinde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan bir grup tespit etti. Yakalanan şüphelilerin yapılan kimlik tespitinde FETÖ/PDY şüphelisi ihraç emniyet müdürleri S.Ç., Y.K. ve H.B. oldukları belirlendi. Hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan S.Ç. ile 7 yıl 6 ay hapis cezası olan Y.K. ve Gaziantep 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'FETÖ/PDY'ye üye olma' suçundan temyizde dosyası bulunan H.B. gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Ç., Y.K. ve H.B., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        2 FETÖ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

        Öte yandan güvenlik güçleri, Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri A.B. ve C.B.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

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        Galeri

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