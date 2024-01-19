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        Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı

        METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 14:53 Güncelleme: 19.01.2024 - 14:55
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        Marmara için 'kuvvetli yağış' uyarısı
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        METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

        MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, yarın bölgede beklenen yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak İstanbul, Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli'nde kuvvetli (21-50 kg/m2) yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak olarak başlayacak yağışların zamanla havanın soğuması ile birlikte kuvvetli karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Açıklamada sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yağışla birlikte kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile kar yağışı beklenen yerlerde buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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