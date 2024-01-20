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        Trakya'da yağış ve kuvvetli rüzgar (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 17:50 Güncelleme: 20.01.2024 - 17:55
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        Trakya'da yağış ve kuvvetli rüzgar (3)
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        KEŞAN´DAKAR YAĞIŞI BAŞLADI

        Edirne´nin Keşan ilçesinde şiddetli yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. Etkili olan kar yağışıyla birlikte araçların üzeri, çatılar ve yerler beyaza büründü.

        Meteoroloji'nin Marmara Bölgesi için yaptığı uyarının ardından, akşam saatlerinde Keşan ilçesinde kar yağışı başladı. Yağışla birlikte araçların üzeri, çatılar ve yerler beyaza büründü. Hava sıcaklığının 1 derece olduğu ilçede, karayolları ve belediye ekipleri de olası aksaklıklara karşı hazır bekletiliyor. Meteoroloji, kar yağışının aralıklarla devam edeceğini bildirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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