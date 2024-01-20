Trakya'da yağış ve kuvvetli rüzgar (3)

KEŞAN´DAKAR YAĞIŞI BAŞLADI

Edirne´nin Keşan ilçesinde şiddetli yağmur, yerini kar yağışına bıraktı. Etkili olan kar yağışıyla birlikte araçların üzeri, çatılar ve yerler beyaza büründü.

Meteoroloji'nin Marmara Bölgesi için yaptığı uyarının ardından, akşam saatlerinde Keşan ilçesinde kar yağışı başladı. Yağışla birlikte araçların üzeri, çatılar ve yerler beyaza büründü. Hava sıcaklığının 1 derece olduğu ilçede, karayolları ve belediye ekipleri de olası aksaklıklara karşı hazır bekletiliyor. Meteoroloji, kar yağışının aralıklarla devam edeceğini bildirdi.