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        Edirne polislerin taşındığı servis ile turistlerin taşındığı otobüs çarpıştı: 11 yaralı

        EDİRNE'de, emniyet personelini taşıyan servis midibüsü ile turistlerin taşındığı otobüsün çarpıştığı kazada 10´u polis 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 21:02 Güncelleme: 20.01.2024 - 21:05
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        Edirne polislerin taşındığı servis ile turistlerin taşındığı otobüs çarpıştı: 11 yaralı
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        EDİRNE'de, emniyet personelini taşıyan servis midibüsü ile turistlerin taşındığı otobüsün çarpıştığı kazada 10´u polis 11 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 20.00 sıralarında Edirne- Kapıkule karayolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Kapıkule Sınır Kapısı´nda görevli polis memurlarını taşıyan 22 DH 245 plakalı servis midibüsü, yol üzerinde dönüş yapan, turistlerin taşındığı Sıddık Bozdoğan yönetimindeki 34 GPC 799 plakalı otobüse arkadan çarptı. Kazada midibüste bulunan 10´u polis 11 kişi hafif şekilde yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da kaza yerine gelerek, yaralıların durumu hakkında bilgi aldı.

        Durumları hafif olan 11 yaralı, kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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