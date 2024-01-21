Edirne'de kar etkisini kaybetti (2)

MOTOKURYELERİÇİN YASAK KALKTI

Edirne Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle trafiğe çıkışları yasaklanan motokuryelere ilişkin, "Olumsuz hava koşullarına bağlı olarak, trafik seyir ve can güvenliği açısından, alınan trafiğe çıkış yasağı motokuryeler için bugün saat 14.00 itibariyle kaldırılmıştır" açıklaması yaptı.