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        Kapıkule'de TIR'da Cessna tipi uçak ele geçirildi

        EDİRNE'deKapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan bir TIR'da yapılan aramada Cessna 172 tipi uçak ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2024 - 15:45 Güncelleme: 23.01.2024 - 15:50
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        Kapıkule'de TIR'da Cessna tipi uçak ele geçirildi
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        EDİRNE'deKapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan bir TIR'da yapılan aramada Cessna 172 tipi uçak ele geçirildi.

        Kapıkule Sınır Kapısı'nda Sırbistan'dan gelen bir TIR, şüpheli görülerek gümrük muhafaza ekiplerince aramaya alındı. Aramada TIR'ın dorsesinde 1964 model Cessna 172 tipi uçak ele geçirildi. Kanatları demonte halde bulunan uçağa el konuldu. Uçak, daha sonra muhafaza altına alınması için İstanbul Havalimanı'na götürüldü. TIR şoförü Sırbistan uyruklu M.V., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikte serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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