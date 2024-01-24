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        Edirne'de 'tefeci' operasyonunda 6 gözaltı

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde tefecilik yaptıkları belirlenen 6 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 10:26 Güncelleme: 24.01.2024 - 10:30
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        Edirne'de 'tefeci' operasyonunda 6 gözaltı
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        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde tefecilik yaptıkları belirlenen 6 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için Keşan'daki 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Evlerde yapılan aramalarda 51 boş senet, 1 dolu senet, 3 alacak-verecek çizelgesi, 1 borçlu isimlerin yazılı olduğu ajanda, 4 tapu senedi, 2 noter araç satış sözleşmesi, 6 cep telefonu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve 2 av tüfeği fişeği ele geçirildi. 6 şüpheli, gözaltına alındı.

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