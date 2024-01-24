Jandarmanın bulduğu uçamayan peçeli baykuş, koruma altında
EDİRNE'de jandarmanın kara yolunda bulduğu uçamayan peçeli baykuş, koruma altına alındı.
EDİRNE'de jandarmanın kara yolunda bulduğu uçamayan peçeli baykuş, koruma altına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi'ne bağlı ekipler, Keşan ilçesi Çamlıca köyü kara yolunda uçamayan peçeli baykuşu fark edip, korumaya aldı. Jandarma ekipleri, peçeli baykuşun ilk kontrollerini, bakım ve beslenmesini yaparak, doğal yaşam alanına ulaştırılmak üzere Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.