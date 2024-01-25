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        Edirne'de 21 kaçak göçmen yakalandı

        EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 21 kaçak göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 12:46 Güncelleme: 25.01.2024 - 12:50
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        Edirne'de 21 kaçak göçmen yakalandı
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        EDİRNE'de, yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 21 kaçak göçmen yakalandı.

        Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışmalarında yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 21 kaçak göçmeni yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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