İnşaatta toprak kayması siteye zarar verdi, zemini direklerle sabitlendi

EDİRNE'de inşaatta yaşanan toprak kayması nedeniyle bitişindeki sitenin duvarları zarar gördü, zeminde çatlaklar oluştu. Yokuştaki sitede kayma yaşanmaması için zemin 2 direkle sabitlenirken, binada oturanlar polis ve belediyeye şikayette bulundu.

Şükrüpaşa Mahallesi Dr. Özcan Baznak Caddesi'ndeki inşaat için 2017'de ruhsat alındı. Geçen süreçte araya pandemi girince inşaatın temelinin atılması ertelendi. Firma bir süre önce inşaata başladı. İnşaatın temelinin atılmasından 3 gün sonra yaşanan toprak kayması nedeniyle bitişiğindeki 4 bloktan oluşan 44 daireli Burak Sitesi'nin 10 dairelik D bloğunun zemini ve bahçe duvarında çatlaklar meydana geldi. Olayın ardından site yönetimi, inşaat firmasından şikayetçi oldu. Bölgeye gelen Edirne Belediyesi İmar İşleri Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, inşaat alanında inceleme yaptı. Polisin güvenlik önlemi aldığı bölgede Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da gelip, inceleme yaptı. Öte yandan toprak kaymasının önlenmesi için zemin, 2 direkle sabitlendi.

'İNŞAATI DURDURDULAR'

Site yöneticisi Murat Göçer, olay sırasında kendilerinin de yönetim kurulu toplantısında olduklarını anlattı. Göçer, "Olay sonrası dışarı çıkıp, baktığımızda yan taraftaki inşaatın binaya çok yaklaştığını, aslında 5 metreden fazla yaklaşmaması gerektiği halde çok yaklaştığını gördük. Bunun üzerine ilgili birimlere haber verdik, sağ olsun emniyet müdürümüz de geldi, olayla ilgilendi. İnşaatı durdurdular. Zaten inşaatın ruhsatı da yokmuş, sonradan öğrendiğimiz kadarıyla. Şimdi belediyenin ve ilgili birimlerin ilgilenmesini bekliyoruz" dedi.

'İSTİNAT DUVARI YAPILMADI'

İnşaata istinat duvarı yapılmadan başlanıldığını belirten Göçer, "İnşaat öncesinde istinat duvarı yapılmadan işlemler yapılmış. O gün de zaten hava biraz yağışlıydı, direkt toprak kayması olmuş. Bina sakinleri de doğal olarak durumdan şikayetçi. Binanın çökme tehlikesi olduğunu düşünüyorlar. Tam olarak tespitler daha yapılmadı, biz de onu bekliyoruz. İstinat duvarı yapılıp, bu işlem yapılmış olsaydı; bu sıkıntı yaşanmazdı diye düşünüyorlar" diye konuştu.

'KAYMANIN ÖNLENMESİ İÇİN DİREKLER KONULDU'

Bina duvarlarında çatlaklar, temel kısmında da kayma olduğunu söyleyen Göçer, "Bina duvarlarında hafif çatlaklar var. Temel kısmında özellikle kayma var. Ön tarafta yapılan kaldırım ve su taşmanlarının hepsi zarar görmüş durumda. Yetkililer, inşaatı durdurduklarını söyledi. Belediyenin de onarımlar ile ilgili destek olacağı belirtildi. Onun haricinde zannediyorum müteahhit de yapması gereken düzenlemeleri yapacak. Öncelikle istinat duvarı yapılacak. Binanın kaymasının engellenmesi için de direkler konuldu. Yapılacak istinat duvarı ile de binanın kayması önlenmeye çalışılacak" dedi.

'EVLERİNDE TEDİRGİN HALDE OTURUYORLAR'

Göçer, sitenin olduğu bölgenin konumuna da dikkat çekerek, "Bina sonuç itibarıyla tam bir yokuşta. Yoğun bir yağışta ne olur, onu da açıkçası kestiremiyoruz açıkçası. Kayma gerçekleşir mi, bilemiyoruz. Şu an için konulan direklerle desteklenip, durdu ama daha sonrasında yağmur yağdığında ne olur, onu bilemiyoruz. Bir an önce site sakinlerinin güvende olmasını talep ediyoruz. İnsanlar, şu an evlerinde tedirgin halde oturuyor. Bir an önce tadilatın yapılıp, insanların huzurlu şekilde evlerinde yaşamasını istiyoruz. Başka bir beklentimiz yok" diye konuştu.