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        Kapıkule'de 'kaçakçılığa göz yumma' operasyonunda 4'ü memur 7 tutuklama

        EDİRNE´den Bulgaristan´a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda aralarında çok sayıda akaryakıt, tütün ve alkollü içecek bulunan kaçak eşyanın yurda sokulmasına göz yumdukları iddiasıyla 4 gümrük muhafaza memuru ve 1 Gümrük Ticaret İşletmeleri (GTİ) personelinin bulunduğu 7 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 23:08 Güncelleme: 01.02.2024 - 23:10
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        Kapıkule'de 'kaçakçılığa göz yumma' operasyonunda 4'ü memur 7 tutuklama
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        EDİRNE´den Bulgaristan´a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda aralarında çok sayıda akaryakıt, tütün ve alkollü içecek bulunan kaçak eşyanın yurda sokulmasına göz yumdukları iddiasıyla 4 gümrük muhafaza memuru ve 1 Gümrük Ticaret İşletmeleri (GTİ) personelinin bulunduğu 7 kişi tutuklandı.

        Kapıkule Sınır Kapısı'nda x-ray tarama bölümünde görevli 4 Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğü personeli  Y.D., Y.G., M.E. ve A.A.A., kaçakçılığa göz yumdukları şüphesi ile teknik takibe alındı. Görevlilerin, sınır kapısından yurda girerek x-ray taramasına alınan bir TIR'ı, taramadan geçirilmiş gibi işlem yaparak evrak düzenlediği tespit edilince, TIR yeniden x-ray sisteminden geçirildi. TIR'da yapılan aramada yurda kaçak yollarla sokulmak istenen 10 bin elektronik sigara ele geçirildi. Olayın ardından gümrük çalışanları Y.D., Y.G., M.E. ve A.A.A ile GTİ çalışanı U.G. ve TIR şoförleri B.Y ile S.Y. gözaltına alındı.

        Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı´nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 7 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi Edirne 1'inci Sulh Mahkemesi'nde tutuklandı. (DHA

         

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Edirne - Olgay GÜLER

        2024-02-01 23:08:01

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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