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        Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 FETÖ şüphelisi yakalandı

        EDİRNE'de, son 4 günde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 12:28 Güncelleme: 05.02.2024 - 12:30
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        Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 FETÖ şüphelisi yakalandı
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        EDİRNE'de, son 4 günde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son 4 gün içerisinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 FETÖ/PDY üyesi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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