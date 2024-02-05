Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 FETÖ şüphelisi yakalandı
EDİRNE'de, son 4 günde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.
EDİRNE'de, son 4 günde, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son 4 gün içerisinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 FETÖ/PDY üyesi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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