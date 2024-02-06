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        Eski Emniyet Müdür Yardımcısı'na uyuşturucu davasında 18 yıl hapis

        EDİRNE eski Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki Ağsakal, yargılandığı uyuşturucu davasında 18 yıl 4 ay hapis, diğer 3 sanık ise 9 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 19:08 Güncelleme: 06.02.2024 - 19:10
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        Eski Emniyet Müdür Yardımcısı'na uyuşturucu davasında 18 yıl hapis
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        EDİRNE eski Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki Ağsakal, yargılandığı uyuşturucu davasında 18 yıl 4 ay hapis, diğer 3 sanık ise 9 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Edirne'den Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'nda 18 Kasım 2022 tarihinde Türkiye'ye giriş yapan 34 FYE 532 plakalı kamyonetin gizli bölmesinde gümrük muhafaza ekipleri tarafından şüphe üzerine yapılan aramada 13 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, uyuşturucularla ilgili Ahmet Uygur, Serkan Aydoğu ve Birol Eroğlu tutuklandı, uyuşturucu kaçakçılarına yardım ettiği iddia edilen dönemin Edirne Emniyet Müdür Yardımcısı Zeki Ağsakal gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Uygur, Aydoğdu ve Eroğlu tutuklanırken, Zeki Ağsakal ev hapsi verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, sanıklar için 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Edirne 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün karar duruşması yapıldı. Duruşmada tutuklu sanıklar ile ev hapsi verilen Ağsakal da hazır bulundu. Savunmasını yapan Ağsakal, üzerine atılı suçu kabul etmediğini belirterek, beraatini talip etti. Ağsakal'ın avukatı da müvekkilinin, iddialara ilişkin somut deliller olmadığını bu nedenle beraatini talep etti. Tutuklu 3 sanık ise etkin pişmanlıktan yararlanmak istediklerini ifade ederek, tahliye talebinde bulundu.

        Mahkeme heyetinin verdiği kısa aranın ardından Zeki Ağsakal'a 'uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç' etmek suçundan 18 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Diğer sanıklar, Ahmet Uygur, Serkan Aydoğu ve Birol Eroğlu ise etkin pişmanlık hükmünden yararlandırılarak, 9 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırılıp, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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