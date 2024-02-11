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        Yunanistan'a kaçmak isteyen PKK şüphelisi yakalandı

        EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK/KCK şüphelisi, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 14:18 Güncelleme: 11.02.2024 - 14:20
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        Yunanistan'a kaçmak isteyen PKK şüphelisi yakalandı
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        EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK/KCK şüphelisi, gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen PKK/KCK şüphelisi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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