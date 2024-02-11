Yunanistan'a kaçmak isteyen PKK şüphelisi yakalandı
EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK/KCK şüphelisi, gözaltına alındı.
EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK/KCK şüphelisi, gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen PKK/KCK şüphelisi yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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