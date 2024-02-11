Edirne'de 294 kaçak göçmen ile 14 organizatör şüphelisi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 1 haftada düzenlenen hava destekli operasyonlarda şüpheli 4 araç, durduruldu. Bu araçlarda 294 kaçak göçmen ile 14 organizatör şüphelisi yakalandı. Kaçak göçmenler, Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, 4 araç yediemin otoparkına çekildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 14 organizatör şüphelisi de adliyeye sevk edildi.

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