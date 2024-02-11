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        Edirne ve Kırklareli için 'kuvvetli yağış' uyarısı

        METEOROLOJİGenel Müdürlüğü (MGM), Edirne ve Kırklareli çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 14:48 Güncelleme: 11.02.2024 - 14:50
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        Edirne ve Kırklareli için 'kuvvetli yağış' uyarısı
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        METEOROLOJİGenel Müdürlüğü (MGM), Edirne ve Kırklareli çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

        MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, yarın sabah saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği bildirildi. Rüzgarın da güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kıyılarda 80 km/saat) eseceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Açıklamada, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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