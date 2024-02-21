CHP'li Günaydın: DEM, AK Parti ile hareket ettiğini daha nasıl ifade etmeli CHP Grup Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın, DEM Parti'nin AK Parti ile hareket ettiğini iddia ederek, "Ahmet Türk ne diyor? 'Kürt meselesinin çözümü yalnızca AKP ile mümkündür, çünkü lider Erdoğan'dır, dolayısıyla CHP'den bizim bir beklentimiz yok' diyor. Yani DEM daha fazla AKP ile beraber davrandığını daha nasıl ifade etmeli?" dedi. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisinin Edirne İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek basın toplantısına katıldı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, CHP'nin Edirne Belediye Başkan Adayı Şükrü Ciravoğlu ile partililerin katıldığı toplantıda konuşan Günaydın, 31 Mart yerel seçiminin ülkenin rejiminin oylandığı bir seçime dönüştüğünü söyledi. Günaydın, açıklamasında şöyle dedi: "Biz bu bağlamda bütün enerjimizle ve bütün bilincimizle hep birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Bu masada benim çok eskiden devam eden kişisel dostluklarım var. Her birisini ayrı ayrı seviyorum, bunu samimiyetle söylüyorum ama bugün aldıkları tutumdan da ayrıca gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. 24'üncü dönemde parlamentoda birlikte görev yaptığımız sevgili Recep Gürkan Başkanımız diyor ki; 'Yeni seçilecek ve ön seçimden çıkmış olan arkadaşımıza, sevgili Şükrü Ciravoğlu kardeşimize her türlü desteği bütün samimiyetim ve bütün irademle veriyorum'. Bundan daha kıymetli ne olabilir? Cumhuriyet Halk Partisi bu memlekette eleştirilebilir de olsa kendi iç demokrasisini en yüksek düzeyde yaşatmaya çalışan bir parti olarak, yeni belediye başkanı adayımızı ön seçimle belirlemiştir. Sayın Şükrü Ciravoğlu, uzun zamandır takip ettiğim, sevdiğim, saydığım ve varlığından gurur duyduğum bir arkadaşım. Edirne'ye geldiğimde bana ciğeri Recep Gürkan ısmarlardı, bundan sonra Şükrü Ciravoğlu ısmarlayacak. Bu sürece hep beraber katkı koyacak herkese ve Edirne'nin önündeki en önemli hedef 9-0'dır ve rasyonel bir hedeftir. Bu hedefi tam 12'den vurmak için hep beraber çalışacağız." 'OLMAYAN ŞEY ÜZERİNDEN HİKAYE YAZIYORLAR' DEM Parti'nin İstanbul'da listeleri geç teslim ettiği yönünde çıkan söylemlere de değinen Günaydın, "Olmayan bir şey üzerinden bir hikaye yazmaya çalışmak galiba modern zamanların öyküsü. DEM Parti, adaylık belgelerini 17.00'den evvel teslim etmiştir ve o teslim itibarıyla da seçime girmeye hak kazanmıştır. Tartışma nereden doğmuştu? Hatırlayalım; birinci söz neydi? 'DEM aday çıkartmayacak, Ekrem İmamoğlu'nu destekleyecek'. Sonra 'DEM Başak Demirtaş'ı çıkartacak' denildi. Başak Demirtaş'ı geri çektiler sonra 'Ekrem İmamoğlu'nu destekliyor' denildi. Oysa koydukları Meral Danış Beştaş partinin grup başkanvekili, Murat Çepni de bir Karadenizli eş başkan. Yani mümkün olan en yüksek oyu almaya çalışıyorlar. Sonuçta ne oldu? Seçime girdiler ve seçimde kendileri için çalışacaklar" diye konuştu. 'EKREM İMAMOĞLU SEÇİMİ KAYBETSİN DİYE GAYRET EDİYORLAR' DEM Parti'nin AK Parti ile hareket ettiğini iddia eden Günaydın, "Ahmet Türk ne diyor? 'Kürt meselesinin çözümü yalnızca AKP ile mümkündür, çünkü lider Erdoğan'dır, dolayısıyla CHP'den bizim bir beklentimiz yok' diyor. Yani DEM daha fazla AKP ile beraber davrandığını daha nasıl ifade etmeli? Ama AKP'li yazarlar, çizerler diyorlar ki, 'Aslında Ekrem İmamoğlu'nu destekliyor'. Gerçeği çarpıtarak bir yere varamayız. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu var, Ekrem İmamoğlu'nun karşısında Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum var. Bu ikisinden başka birisinin seçimi kazanabilmesi mümkün mü? Mümkün değil. Peki karşısında dizilenler kimden oy almaya ve kime kaybettirmeye çalışıyorlar? Memleket Partisi'nden, Zafer Partisi'nden, İYİ Parti'den, DEM'ine, bağımsızına kadar bunların tamamı Ekrem İmamoğlu seçim kaybetsin diye gayret ediyorlar. Peki bu tablonun oluşması sizce hayatın olağan akışına uygun mu? Yoksa burada bir mimari tasarım mı var? Karşımızdaki bu bütün, Ekrem İmamoğlu'na seçim kaybettirmek için hep birlikte gayret ediyorlar" ifadelerini kullandı. Günaydın, partideki toplantının ardından Keşan, İpsala, Meriç ve Uzunköprü ilçelerine giderek partililerle görüştü.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 21.02.2024 - 14:17 Güncelleme: 21.02.2024 - 14:25 facebook

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