Edirne'de organize suç örgütüne operasyon: 18 gözaltı EDİRNE'de jandarmanın uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptıkları belirlenen organize suç örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptıkları belirlenen organize suç örgütüne yönelik 16 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde eğitimli köpeklerle yapılan aramalarda 50,19 gram metamfetamin, 7.27 gram skunk, 8 gram bonzai, 6 uyuşturucu hap, 11 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 3 ruhsatsız av tüfeği, 4 ruhsatsız tabanca, 56 mermi, 2 uyuşturucu öğütme aparatı ve 10 cep telefonu ele geçirildi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 26.02.2024 - 11:37 Güncelleme: 26.02.2024 - 11:40 facebook

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