Edirne'de Kadınlar Günü'nde dağıtılan 10 bin çiçek yarım saatte tükendi

EDİRNE Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla trafiğe kapalı caddede gerçekleştirdiği çiçek dağıtımında yoğunluk oluştu. Kadınların çiçek almak için birbiriyle yarıştığı stantta belediye görevlileri olası izdihamın önüne geçmek için zor anlar yaşarken, yaklaşık 10 bin çiçek yarım saatte tükendi.

Edirne'de trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi ve Çilingirler Caddesi'nde, belediye başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek dağıtımı yapıldı. Yaklaşık 10 bin adet çiçeğin dağıtıldığı etkinliğe Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da katıldı. Ücretsiz dağıtılan çiçekleri alabilmek için vatandaşlar stantlarda yoğunluk oluşturdu. Belediye görevlileri, olası izdihamın önüne geçebilmek için zor anlar yaşadı.

Belediye Başkanı Gürkan, emek mücadelesi veren tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutladıklarını söyledi. Gürkan, "Bugün Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Öncelikle emek mücadelesi veren bütün kadınlarımızın gününü kutluyoruz. Emekçi kadınlar, diyoruz ama emekçi olmayan hiçbir kadın yok yani bir kadının illa bir işte çalışması emekçi olduğu anlamına gelmiyor. Her kadın evde çalışıyor, işte çalışıyor bir işi yoksa da evde belki daha da ağır işleri yapıyor. O anlamda tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Biz de bugün emekçi kadınlarımıza her biri bir çiçek olduğu için çiçek dağıtıyoruz" dedi.

Vatandaşların yoğun ilgisinin olduğu stantta dağıtılan 10 bin çiçek yarım saat içerisinde tükendi.

KEŞAN'DA YÜRÜYÜŞ

Edirne'nin Keşan ilçesinde ise kadınlar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında yürüyüş yaptı. Keşan Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen yürüyüş, Hastane Caddesi’ndeki Kent Müzesi önünden başladı. Kadınlar, ellerinde taşıdıkları pankart ve dövizlerle sloganlar atarak Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Kadınlar, geçtikleri cadde ve sokaklarda çevredekiler tarafından alkışlarla desteklendi. Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı önünde Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Saliha Kafalı, grup adına basın açıklamasını okudu. Kadının, merhametin, sevginin, hoşgörünün ve özverinin timsali olduğunu belirten Kafalı, “Kadın annelik gibi kutsal bir görevi üstlenmenin yanı sıra hayatın tüm zorluklarını omuzlarında taşıyan fevkalade bir varlıktır. Büyük başarılar, kıymetli ve eğitimli anaların yetiştirdiği seçkin evlatlar sayesinde olur. Bu nedenle kadınların önündeki engeller kaldırılmalı, yaşadığı çevreye, ailesine ve ülkesine yararlı olabilmesi için önleri açılmalıdır. Güçlü kadın demek, güçlü aile, güçlü toplum, demektir. Biz Atatürk Türkiye’sinin kadınlarıyız. Önderimiz Atatürk'ün ‘Eğer bir gün benim söylediklerim bilim ile ters düşerse sizler bilimi seçiniz’ sözünün takipçileri ve laikliğin savunucularıyız” dedi.