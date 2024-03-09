Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Belediye Başkanı Gürkan anjiyo olup, tedaviye alındı

        EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, göğsündeki ağrı nedeniyle gittiği hastanede yapılan anjiyo sonucu tedaviye alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 00:36 Güncelleme: 09.03.2024 - 00:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Belediye Başkanı Gürkan anjiyo olup, tedaviye alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan, göğsündeki ağrı nedeniyle gittiği hastanede yapılan anjiyo sonucu tedaviye alındı. Gürkan'ın kalp damarlarından birinde darlık tespit edildi.

        ​Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, saat 22.30 sıralarında göğsünde ağrı hissedince kontrol amaçlı Edirne Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne gitti. Hekimler, sağlık kontrolü sonrası kalp krizi riski görünce Gürkan'a anjiyo yapıldı. Anjiyo sonucu kalp damarlarının birinde darlık tespit edilen Başkan Gürkan, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kardiyoloji Servisi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Gürkan'ın, anjiyo sonuçlarının değerlendirilmesi sonucu darlık tespit edilen damarın ileride daha büyük risk yaratmaması için farklı bir yöntemde açılmasına karar verildi. Başkan Gürkan'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Başhekim yardımcısı Feray Balkan eski eşi tarafından vuruldu
        Başhekim yardımcısı Feray Balkan eski eşi tarafından vuruldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        "Ne Ziyech ne Zaha, başrol yine Okan Hoca!"
        "Ne Ziyech ne Zaha, başrol yine Okan Hoca!"
        Sağlık Bakanı Koca: Beykoz'a 800 yataklı hastane yapılacak
        Sağlık Bakanı Koca: Beykoz'a 800 yataklı hastane yapılacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasanın verdiği yetkiyle son seçimim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasanın verdiği yetkiyle son seçimim
        G.Saray'dan Ç.Rizespor'a gol yağmuru!
        G.Saray'dan Ç.Rizespor'a gol yağmuru!
        “Mahvoldum, hayatım bitti”
        “Mahvoldum, hayatım bitti”
        Rekorların hocası Okan Buruk!
        Rekorların hocası Okan Buruk!
        SHOW Ana Haber'in açılışını yaptı
        SHOW Ana Haber'in açılışını yaptı
        "Atina'da final ballı börek olur"
        "Atina'da final ballı börek olur"
        Eda Erdem Dündar'ın heykeli açıldı
        Eda Erdem Dündar'ın heykeli açıldı
        25 kadın 25 bin kadın oldu! Hedef kadının toplumdaki yerini güçlendirmek
        25 kadın 25 bin kadın oldu! Hedef kadının toplumdaki yerini güçlendirmek
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        Sahiplerinin haberi olmadan evleri satışa çıkardılar!
        Sahiplerinin haberi olmadan evleri satışa çıkardılar!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte Avrupa’nın en eski yerleşim alanı!
        İşte Avrupa’nın en eski yerleşim alanı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Edirne'de "Kadınlar Sınırları Aşıyor Futbol Turnuvası" düzenlendi
        Edirne'de "Kadınlar Sınırları Aşıyor Futbol Turnuvası" düzenlendi
        Edirne'de Balkan kadın futbol takımları arasında dostluk turnuvası
        Edirne'de Balkan kadın futbol takımları arasında dostluk turnuvası
        Edirne'de belediye başkan adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor
        Edirne'de belediye başkan adayları seçim çalışmalarını sürdürüyor
        Meriç Nehri'nde kancabaş tipi kayıklarla gezinti yapılabilecek
        Meriç Nehri'nde kancabaş tipi kayıklarla gezinti yapılabilecek
        Edirne Valisi Sezer İl Genel Meclisi üyeleriyle bir araya geldi
        Edirne Valisi Sezer İl Genel Meclisi üyeleriyle bir araya geldi
        Edirne merkezli 6 ildeki dolandırıcılığa 12 tutuklama
        Edirne merkezli 6 ildeki dolandırıcılığa 12 tutuklama