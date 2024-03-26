Edirne'de Balkan şehitleri anıldı

EDİRNE'deBalkan Savaşları'nda şehit düşen askerler, o dönem ordunun başında bulunan 'Edirne müdafii' ismiyle anılan Şükrü Paşa'nın mezarının da bulunduğu Şükrü Paşa Anıtı'nda anıldı. Lise öğrencileri de kent merkezinde kurdukları askeri çadırda o günleri canlandırıp, halka hurma ikram etti.

Edirne'de 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü'nün 111'inci yılında Şükrü Paşa Anıtı'nda tören düzenlendi. Balkan Savaşları sırasında kenti savunan, ordunun başında bulunan Şükrü Paşa'nın mezarının da bulunduğu, geçen günlerde çevre düzenlemesi yapılarak yeniden ziyarete açılan anıttaki törene Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Murat Yetiş, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, kamu kurum, kuruluş ve siyasi parti temsilcileriyle, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

DUALAR OKUNDU, KARANFİLLER BIRAKILDI Şükrü Paşa Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Selimiye Camisi İmamı Yusuf Serenli'nin okuduğu Kur'an-ı Kerim'in ardından, şehitler anısına dua edildi. Tören sonunda Vali Sezer ve beraberindeler, Şükrü Paşa'nın kabrine karanfiller bıraktı. Balkan şehitlerini anma programı, Halk Eğitim Merkezi'nde 1'inci Murat Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan etkinlikle devam etti. Okul öğrencilerinin 26 Mayıs'a ilişkin gösteri yaptığı programda, günün anısına İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.