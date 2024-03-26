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        Edirne'de Balkan şehitleri anıldı

        EDİRNE'deBalkan Savaşları'nda şehit düşen askerler, o dönem ordunun başında bulunan 'Edirne müdafii' ismiyle anılan Şükrü Paşa'nın mezarının da bulunduğu Şükrü Paşa Anıtı'nda anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 13:03 Güncelleme: 26.03.2024 - 13:05
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        Edirne'de Balkan şehitleri anıldı
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        EDİRNE'deBalkan Savaşları'nda şehit düşen askerler, o dönem ordunun başında bulunan 'Edirne müdafii' ismiyle anılan Şükrü Paşa'nın mezarının da bulunduğu Şükrü Paşa Anıtı'nda anıldı. Lise öğrencileri de kent merkezinde kurdukları askeri çadırda o günleri canlandırıp, halka hurma ikram etti.

        Edirne'de 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü'nün 111'inci yılında Şükrü Paşa Anıtı'nda tören düzenlendi. Balkan Savaşları sırasında kenti savunan, ordunun başında bulunan Şükrü Paşa'nın mezarının da bulunduğu, geçen günlerde çevre düzenlemesi yapılarak yeniden ziyarete açılan anıttaki törene Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, Garnizon Komutanı Piyade Kurmay Albay Murat Yetiş, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, kamu kurum, kuruluş ve siyasi parti temsilcileriyle, gaziler ve şehit yakınları katıldı.

        DUALAR OKUNDU, KARANFİLLER BIRAKILDI

        Şükrü Paşa Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Selimiye Camisi İmamı Yusuf Serenli'nin okuduğu Kur'an-ı Kerim'in ardından, şehitler anısına dua edildi. Tören sonunda Vali Sezer ve beraberindeler, Şükrü Paşa'nın kabrine karanfiller bıraktı. Balkan şehitlerini anma programı, Halk Eğitim Merkezi'nde 1'inci Murat Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan etkinlikle devam etti. Okul öğrencilerinin 26 Mayıs'a ilişkin gösteri yaptığı programda, günün anısına İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödül verildi.

        EDİRNE SAVUNMASI FOTOĞRAFLARLA ANLATILDI

        Öte yandan 1'inci Murat Anadolu Lisesi öğrencileri, 26 Mart anısına kent merkezindeki Atatürk Anıtı'nda temsili askeri çadır kurarak Edirne savunmasını canlandırdı. Asker kıyafeti giyen öğrencilerin mevzide nöbet tuttuğu alanda Edirne savunması da fotoğraflarla anlatıldı. Çadırda ise Şükrü Paşa ve beraberindeki askerleri canlandıran öğrenciler, ziyaretçileri karşılayarak, hurma ikram etti. Öğrencilerden Emir Cemal Gülecen "Balkan Savaşı'nda şehit düşen aziz kahramanlarımızı andığımız için gururluyuz. Bugünün önemini insanlara anlatabilmek, bizim için çok önemli. Hem okulumuz hem de şehrimiz adına Şükrü Paşa ve silah arkadaşlarını bu şekilde canlandırmak, bizim için çok önemliydi. Seve seve bu etkinliğe gönüllü olduk" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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