Cesedi araziye gömülü bulunmuştu; cinayet şüphelisi adliyede

EDİRNE’de kaybolduktan 10 gün sonra arazide üzeri koyun derileri ve çöplerle kapatılmış halde gömülü bulunan Hamit Kır'ın (51) cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan İ.T., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.T.'nin ifadesinde olayla ilgisi olmadığını ve cinayeti işlemediğini söylediği öğrenildi.

Merkeze bağlı Hıdırağa köyünde tarım aletleri tamiri yapan ve yalnız yaşayan Hamit Kır'dan haber alamayan komşuları, 19 Mart’ta jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Ekipler ihbar üzerine Kır'ı arama çalışması başlattı. Kadavra ve jandarma iz takip köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmalarında dün köye yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Küçükdöllük köyü göleti yakınında boş arazide Hamit Kır’ın cesedi bulundu. Cesedin bulunduğu noktanın üzerinin, koyun derileri ve çöplerle örtüldüğü görüldü.