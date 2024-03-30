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        Cesedi araziye gömülü bulunmuştu; cinayet şüphelisi adliyede

        EDİRNE'de kaybolduktan 10 gün sonra arazide üzeri koyun derileri ve çöplerle kapatılmış halde gömülü bulunan Hamit Kır'ın (51) cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 17:15 Güncelleme: 30.03.2024 - 17:20
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        Cesedi araziye gömülü bulunmuştu; cinayet şüphelisi adliyede
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        EDİRNE’de kaybolduktan 10 gün sonra arazide üzeri koyun derileri ve çöplerle kapatılmış halde gömülü bulunan Hamit Kır'ın (51) cinayet şüphelisi olarak gözaltına alınan İ.T., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.T.'nin ifadesinde olayla ilgisi olmadığını ve cinayeti işlemediğini söylediği öğrenildi.

        Merkeze bağlı Hıdırağa köyünde tarım aletleri tamiri yapan ve yalnız yaşayan Hamit Kır'dan haber alamayan komşuları, 19 Mart’ta jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Ekipler ihbar üzerine Kır'ı arama çalışması başlattı. Kadavra ve jandarma iz takip köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmalarında dün köye yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Küçükdöllük köyü göleti yakınında boş arazide Hamit Kır’ın cesedi bulundu. Cesedin bulunduğu noktanın üzerinin, koyun derileri ve çöplerle örtüldüğü görüldü.

        Olayla ilgili soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, köyde bir ahırda çalışan İ.T.'yi gözaltına aldı. İ.T.'nin üzerinde Hamit Kır'a ait cep telefonu ele geçirdi. Yapılan incelemede İ.T'nin Hamit Kır'ın hesabından kendisine 500 TL gönderdiği de tespit edildi. İ.T'nin çevresine; Kır'ın kendisine yurt dışına gidiyorum' şeklinde mesaj attığını söylediği de öğrenildi.

        İ.T., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.T.'nin ifadesinde olayla ilgisinin bulunmadığını ve cinayet işlemediğini söylediği kaydetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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