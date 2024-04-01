Edirne'de CHP'li Akın ilk başkan oldu; 7 ilçeden 5'ini CHP, 2'sini AK Parti, 1'ini de İYİ Parti kazandı

EDİRNE'de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'li Filiz Gencan Akın, Belediye Başkanı seçilerek, Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı oldu. İlçelerin 5'inde CHP, 2'sinde AK Parti, 1'inde ise İYİ parti kazandı.

Edirne'de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'li Filiz Gencan Akın, Belediye Başkanı seçildi. Akın, Edirne'nin ilk kadın belediye başkanı oldu. İpsala'da AK Parti'li Mehmet Kerman, Meriç'te AK Parti'li Yunus Atay, Keşan'da CHP'li Mehmet Özcan, Enez'de CHP'li Özkan Günenç, Havsa'da CHP'li Hüseyin Özden, Süloğlu'nda CHP'li Mehmet Ormankıran, Lalapaşa'da CHP'li Zafer Sezgin Geldi, Uzunköprü'de İYİ Partili Ediz Martin belediye başkanlığını kazandı.