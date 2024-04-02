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        Kapıkule'de TIR'da 218 kilo skunk ele geçirildi

        EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan TIR'da yapılan aramada 218 kilo skunk ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 14:56 Güncelleme: 02.04.2024 - 15:00
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        Kapıkule'de TIR'da 218 kilo skunk ele geçirildi
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        EDİRNE'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan TIR'da yapılan aramada 218 kilo skunk ele geçirildi. Bosna Hersek uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, Bosna Hersek'ten gelen TIR'la ülkeye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği belirlendi. Takibe alınan TIR, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaptıktan sonra, gümrük müdürlüğü ekipleriyle koordineli olarak aranmaya alındı. Yapılan aramada valizler içinde 218 kilo skunk ele geçirildi. Bosna Hersek uyruklu TIR sürücüsü A.A. ile uyuşturucuyla bağlantılı olduğu belirlenen E.S. ve M.S., gözaltına alındı.

        Şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

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