Ali Erbaş: Sevgi, saygı, sadakat ve sabır ile selamete ulaşabiliriz

DİYANET İşleriBaşkanı Ali Erbaş, Edirne'de 'Selimiye Gölgesinde Edirne- Balkan Buluşması' iftar programına katıldı. Erbaş, "Toplum olarak, millet olarak ve insanlık olarak sevgi, saygı, sadakat ve sabır ile hareket edersek insanlık olarak selamete ulaşırız. Ramazan ayı bize bunları öğretiyor" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İşbirliği Platformu'nun düzenlediği 'Selimiye Gölgesinde Edirne- Balkan Buluşması' iftar programına katıldı. Selimiye Camisi Meydanı’ndaki programa Edirne Valisi Yunus Sezer, Kırklareli Valisi Birol Ekici, Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Bulgaristan Filibe Valisi İliya Zümbilev, Bulgaristan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Filiz Hyusmenova, Dostluk-Eşitlik-Barış Partisi Onursal Başkanı Işık Sadık Ahmet, Hak ve Özgürlükler Hareketi Başkan Yardımcısı Halil Latifov, Balkanlar'dan çok sayıda din temsilcisi, milletvekilleri, Edirne ve Balkanlar'dan belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

İnsanların birbirine karşı dürüst olması gerektiğini de dile getiren Erbaş, "Bir diğer kavram sadakat. Birbirimize karşı dürüst olacağız, sadık olacağız, sadakatli olacağız. Sadakat olmazsa birbirimize nasıl güveniriz? Bakınız, bizim peygamberimizin isminin devamında 'emin' var. Peygamber olmadan önce aldığı bir isim. Ne demiş Mekkeliler peygamber efendimize? Muhammedül emin yani güvenilen Muhammed, Emin Muhammed. Onun için her ismimizin devamında bir emin sıfatı olması lazım ki birbirimize güvenelim. Zaten Peygamber Efendimiz Müslüman'ı da böyle tanımlıyor. Müslüman şudur; insanların elinden ve dilinden emniyette olduğu kimsedir. Emin olduğu kimsedir. İşte biz Müslümanlar olarak, insanlar olarak birbirimize karşı güven duymalıyız, güven içerisinde olmalıyız. İşte bu da sadakattir. Sabırla bunları yaparsak selamete ulaşırız" dedi.

'HEDEFİMİZ GELECEĞİ BİRLİKTE İNŞA ETMEK'

Programın ev sahipliğini yapan Edirne Valisi Yunus Sezer de binlerce insanı Selimiye Camisi gölgesinde iftarda buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Vali Sezer, "Bugün burada, her dinden, her milletten, her kültürden insanımızı iftar soframızda buluşturduk. Bu birliktelik Balkan coğrafyasının zenginliğinin bir yansımasıdır. Bulgaristan, Kuzey Makedonya ve Yunanistan’da 9 şehrimizde iftar programları gerçekleştirdik. Edirne iftarımızda da tüm Balkanlardaki soydaşlarımızla bir araya geldik. Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne platformuyla tarihten ve kültürümüzden gelen kardeşliğimizi pekiştirmek, ilişkilerimizi güçlendirmek amacıyla dış ticaret ve yatırım, turizm, kültür ve sanat, tarım, eğitim, gençlik ve spor, yerel yönetimler ve STK'lar, doğal afet ve insani yardım gibi konularda ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Hedefimiz, sınırları aşan dostlukları, kardeşliğimizi pekiştirmek, gönül birliği oluşturarak, tarihi bağlarımızı güçlendirmek ve ortak bir geleceği hep birlikte inşa etmektir" dedi.