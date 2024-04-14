Eşinin öldürdüğü Petek, gözyaşlarıyla son yolculuğunu uğurlandı (2)
TUTUKLANDIEdirne'deboşanma aşamasındaki eşi Petek Aksak'ı tabancayla vurarak öldüren Berşan Aksak, işlemleri sonrası nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
TUTUKLANDI
Edirne'deboşanma aşamasındaki eşi Petek Aksak'ı tabancayla vurarak öldüren Berşan Aksak, işlemleri sonrası nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.